Азербайджан не откажется от планов по поставке своего газа в Европу - SOCAR

БАКУ/Trend/ - Несмотря на проводимые военные операции по освобождению азербайджанских земель от армянской оккупации, страна не откажется от планов по поставке природного газа в Южную Европу.

Как сообщает Trend со ссылкой на Reuters, об этом сказал вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

По его словам, уже в этом месяце Трансадриатический трубопровод (TAP) будет готов для приема 10 млрд. кубометров газа в год, добываемого расположенном в азербайджанском секторе Каспия газоконденсатном месторождении "Шахдениз".

"Всего через две недели новый участок инфраструктуры уже будет готов", - отметил Насиров.

Отметим, по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд. кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2".