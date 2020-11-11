Нефть дорожает более чем на 1% на данных API о запасах в США

Стоимость нефти растет в среду утром более чем на 1% на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% — до 44,12 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,26%, до 41,88 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,15 миллиона баррелей, что оказалось значительно сильнее прогноза в 0,9 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером.

"Снова вопреки ожиданиям аналитиков, API сообщил во вторник о значительном сокращении запасов сырой нефти", — прокомментировал ситуацию на рынке аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер. Он также добавил, что цены на нефть все еще остаются под влиянием объявления BioNTech и Pfizer о вакцине.

В понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.