В Казахстане обеспечат полную автоматизацию заключения контрактов на право недропользования

Энергетика 13 ноября 2020 15:39 (UTC+04:00)
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