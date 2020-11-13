Консорциум TAP начал пересаживать оливковые деревья на прежние места

БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) начал пересадку оливковых деревьев, временно перемещенных во время строительных работ, на их прежние места, передает Trend со ссылкой на консорциум.

В консорциуме заявили, что деревья, вырубленные из-за заражения бактерией «Xylella», будут заменены молодыми оливковыми деревьями, устойчивыми к этой бактерии.

Отметим, что спустя почти четыре с половиной года с начала строительства проект Трансадриатического трубопровода практически завершен. Трубопровод TAP заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn