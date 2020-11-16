Нефть дорожает на 1% после статистики из КНР и Японии

Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на 1% после сильной статистики по Китаю и Японии и в ожидании новых мер ОПЕК+. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03% — до 43,22 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,4%, до 40,69 доллара за баррель.

Инвесторы в целом настроены оптимистично, несмотря на продолжение пандемии коронавируса. Статистика из Китая и Японии поддержала ожидания по восстановлению экономики, которое должно позитивно повлиять на спрос.

Промпроизводство в Китае в октябре выросло в годовом выражении на 6,9% — выше ожидавшихся 6,5%. ВВП Японии в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) поднялся на 21,4%, показав рекордный темп роста с 1968 года. В квартальном выражении рост составил 5%. Оба показателя оказались лучше прогнозов. По сравнению с третьим кварталом 2019 года показатель опустился на 5,8%.

Инвесторы также надеются, что страны ОПЕК+ пересмотрят условия сделки по сокращению добычи в свете пандемии COVID. Нынешние договоренности ОПЕК+ предполагают сокращение добычи на 7,7 миллиона баррелей в сутки с августа до конца 2020 года, а далее – на 5,8 миллиона баррелей до конца апреля 2022 года. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 17 ноября.