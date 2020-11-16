"КазТрансГаз" и АМТ заключили меморандум на поставку газа для металлургического комбината в Темиртау

Министерство энергетики РК, АО "КазТрансГаз" и АО "АрселорМиттал Темиртау" подписали меморандум о сотрудничестве по поставке товарного газа на металлургический комбинат в Темиртау, сообщает пресс-служба АМТ, передает Trend со ссылкой на informburo.kz.

Меморандум предполагает сотрудничество по поставке товарного газа АО "АрселорМиттал Темиртау" общим годовым объёмом от 300 до 600 млн м3 на период не менее 15 лет. Отмечается, что перевод металлургического комбината на природный газ с подключением к магистральному газопровода "Сарыарка" позволит предприятию значительно сократить выбросы в окружающую среду.

"Экологическим эффектом от перевода на природный газ металлургического комбината и реализации других экологических мероприятий станет планируемое уменьшение эмиссии в окружающую среду от 6640 до 49 230 тонн в год, что значительно поспособствует улучшению экологической обстановки в регионе", – говорится в сообщении АМТ.

Меморандум направлен на укрепление долгосрочного взаимовыгодного партнерства сторон и определяет ключевые аспекты дальнейшего сотрудничества. В церемонии подписания меморандума приняли участие вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев, зампредседателя правления АО "КазТрансГаз" Рустам Сулейманов и генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

В сентябре 2019 года генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон предложил перевести металлургический комбинат на газ. По его словам, таким образом производство станет дешевле и безопаснее для окружающей среды.