Нефтехимия одно из приоритетных направлений развития ТЭК - Минэрго Казахстана

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область министр энергетики Нурлан Ногаев ознакомился с работой завода по производству смазочных материалов ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия», сообщает Trend со ссылкой на МЭ РК.



Завод по производству смазочных материалов ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (100% дочерняя компания «Лукойл»), был открыт в 2019 году и предназначен для процесса компаундирования (смешивания) базовых компонентов масел и присадок с целью выпуска готовых масел.



Мощность завода составляет 100 тысяч тонн/год смазочных материалов и могут выпускать более 700 видов товарных моторных, индустриальных, трансмиссионных масел.



Подводя итоги посещения, Нурлан Ногаев рассказал о мерах принимаемых министерством для развития нефтехимической отрасли.

В частности, Министерство энергетики инициировало включение в повестку очередного заседания межправительственной комиссии между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан вопроса о возможности ратификации Правительством Республики Узбекистан поправок (внесены в 2000 и 2009 годах) в Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 24 сентября 1993 года. Данный шаг в будущем упростит процедуру экспорта продуктов нефтехимии, путем получения сертификата «СТ-1». В настоящее время в Казахстане функционируют 4 предприятия по производству смазочных материалов общей мощностью 145 тыс.тонн в год.



- Глава государства в своем послании дал ряд конкретных поручений, касающихся развития нефтехимической отрасли, - отметил Нурлан Ногаев. - Правительством во исполнение этого поручения уже принимаются такие меры, как упрощение определенных процедур, снятие административных барьеров, создание благоприятного бизнес-климата для развития конкурентной среды в нефтехимической отрасли. Это одно из приоритетных направлений развития топливно-энергетического комплекса, работа в которых ведется на постоянной основе.