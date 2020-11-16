С 1 января Болгария начнет получать газ из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - С 1 января следующего года Болгария начнет получать газ из Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на rus.bg.

"Так мы достигнем полной диверсификации энергетических поставщиков“, - сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время инспекции строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Борисов подчеркнул, что по проекту работа идет на полных оборотах.

"То, что мы должны были сделать, мы сделали, так что нет и одного дня замедления по этому исключительно важному геостратегическому проекту. С этим интерконнектором через терминал для сжиженного газа в Александруполисе, где Болгарии принадлежит 20 процентов, мы сможем получать газ из США, Катара, Алжира, Израиля и Египта. Так мы достигнем 100 процентов диверсификации. Проект принесет большую пользу всем болгарам и нашим соседям“, - заявил Борисов.

Отметим, что проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии. Общая протяженность газопровода составляет 182,6 километра. Пропускная способность IGB - 3 миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров.

Маршрут газопровода разделен на семь основных участков, самый короткий из которых составляет 9,55 километров, а самый протяженный - 71,90 километр.

(Автор: Ляман Зейналова)

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