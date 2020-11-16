Цена нефти Brent поднялась до $44,16

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,23% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла 44,16 доллара за баррель. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки.

В свою очередь, нефть марки WTI дорожает на 3,42%, достигая 41,78 доллара за баррель.