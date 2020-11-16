Wood Mackenzie позитивно оценивает перспективы расширения TAP

БАКУ/ Trend/ - Ввод в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) является долгожданной и впечатляющей вехой для всех заинтересованных сторон.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор по исследованиям в консалтинговой компании Wood Mackenzie Мюррей Дуглас.

«Через эту систему впервые будет осуществляться поставка азербайджанского газа по контрактам за пределы Турции. Это будет четвертым коридором для импорта газа в ЕС, который поспособствует диверсификации и энергетической безопасности. Данный проект имеет важное значение для зависимых от импорта газовых рынков Италии, Болгарии и Греции», - сказал аналитик.

По словам Дугласа, ввод в эксплуатацию TAP расширяет возможности Италии в плане поставок, поскольку страна продвигается вперед с планами по декарбонизации.

«Он представляет собой первый крупный трубопроводный проект, не подкрепленный контрактами с Eni. Это также улучшит ликвидность итальянского газового хаба PSV и откроет больше возможностей для потоков с юга на север в стране. И несмотря на зеленую сделку в Европе и текущую неопределенность на рынке, мы положительно оцениваем перспективы расширения TAP», - сказал он.

Отметим, что 15 ноября консорциум TAP объявил о начале коммерческой эксплуатации Трансадриатического трубопровода.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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