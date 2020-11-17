Казахстан готовится к поставкам нефти в Беларусь

Казахстан планирует заключить соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Проект соглашения между правительствами двух стран был опубликован Минэнерго Казахстана для общественного обсуждения, передает Trend со ссылкой на EADaily.

В документе отмечается, что сотрудничество в сфере поставок энергоресурсов основывается на защите взаимных интересов и не должно наносить ущерба интересам каждого из государств. При этом подчеркивается, что поставляемое из Казахстана в Беларусь сырье предназначается только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка с определенной оговоркой.

«Товары, выработанные из нефти, поставляемой из Республики Казахстан в Беларусь в соответствии с настоящим соглашением, не подлежат вывозу за пределы Беларуси, за исключением вывоза следующих товаров: мазут; кокс нефтяной кальцинированный и некальцинированный производства ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан», — говорится в проекте.

В случае установления казахстанской стороной фактов нарушения Беларусией взятых обязательств Минск и Нурсултан в течение одного календарного месяца попытаются выяснить все вопросы «путем переговоров и консультаций». При этом, «в случае, если стороны не достигнут договоренности по выявленным фактам нарушений, казахстанская сторона оставляет за собой право приостановить поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь».

Планируется, что поставками нефти и нефтепродуктов будут заниматься национальные операторы железных дорог и магистральных трубопроводов Беларуси и Казахстана. Соглашение, в случае его подписания сторонами, может действовать до конца 2024 года.

(Редактор: Наталья Кочнева)