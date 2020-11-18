Цены на газ по TAP не связаны с нефтью и сверхдоступны

Энергетика 18 ноября 2020 11:41 (UTC+04:00)
Цены на газ по TAP не связаны с нефтью и сверхдоступны
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