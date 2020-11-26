Переговоры Азербайджана с компанией Masdar находятся на завершающем этапе

БАКУ /Trend/ - Переговоры Министерства энергетики Азербайджана с компанией “Masdar” по проектной документации в сфере развития использования возобновляемых источников энергии находятся на завершающем этапе и будут завершены в ближайшее время.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики, состоялось четвертое заседание комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджана от пятого декабря 2019 года “О мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии”.

На заседании была рассмотрена работа по реализации пилотных проектов за прошедший период, утверждены окончательные версии контрактов, которые будут подписаны с компанией “ACWA Power”.

Открывая заседание, Парвиз Шахбазов поздравил членов комиссии с грандиозной победой в Карабахской войне, проинформировал о проводимой совместно с соответствующими структурами работе по выделению земельных участков для развития ВИЭ, подключению к сети и интеграции в энергосистему, определению механизма предоставления государственных гарантий, а также по другим направлениям.

Было отмечено, что были подготовлены и пересмотрены проекты 6 контрактов, подписанных с компанией ”ACWA Power". На заседании члены комиссии поддержали подготовленные документы и утвердили проекты договоров.

(Редактор: Наталья Кочнева)