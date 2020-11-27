94% произведенного в Азербайджане авиакеросина направлено на внутренний рынок

БАКУ / Trend / - В Азербайджане с января по октябрь 2020 года произведено 408 тысяч тонн авиакеросина.

Об этом сказал Trend в пятницу заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что 94 процента этого объема направлено на внутренний рынок, а оставшаяся часть - на экспорт.

Ахмедов напомнил, что с января по октябрь 2019 года в стране было произведено около 491 тысячи тонн авиакеросина, из которых 93 процента приходится на внутренний рынок, а остальная часть - на экспорт.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета (ГТК), за январь-октябрь 2020 года общий объем экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в денежном эквиваленте составил 12,234 миллиардов долларов, что на 27,3 процентов меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Основные виды энергетической продукции, экспортированной из Азербайджана за январь-октябрь 2020 года:

Продукт Объем Стоимость (тыс. долларов) Доля в объеме экспорта,

в процентах Сырая нефть, тонны 26 010 201,46 8 477 435,08 69,29 Нефтепродукты (2710 по товарному коду), тонн 865 858,03 239 095,30 1,95 Электрическая энергия, тыс. кВт/час 1 188 205,99 56 786,80 0,46

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn