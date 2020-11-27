94% произведенного в Азербайджане авиакеросина направлено на внутренний рынок
БАКУ / Trend / - В Азербайджане с января по октябрь 2020 года произведено 408 тысяч тонн авиакеросина.
Об этом сказал Trend в пятницу заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Он отметил, что 94 процента этого объема направлено на внутренний рынок, а оставшаяся часть - на экспорт.
Ахмедов напомнил, что с января по октябрь 2019 года в стране было произведено около 491 тысячи тонн авиакеросина, из которых 93 процента приходится на внутренний рынок, а остальная часть - на экспорт.
Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета (ГТК), за январь-октябрь 2020 года общий объем экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в денежном эквиваленте составил 12,234 миллиардов долларов, что на 27,3 процентов меньше показателя аналогичного периода 2019 года.
Основные виды энергетической продукции, экспортированной из Азербайджана за январь-октябрь 2020 года:
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(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Наталья Кочнева)
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