Безопасная и надежная эксплуатация трубопроводов - главный приоритет BP в Грузии

БАКУ/Trend/ - BP в Грузии ориентирована на безопасную и надежную работу трубопроводов, доставляющих энергию в регион и на международные рынки.

Об этом Trend сообщили в представительстве BP в Азербайджане.

"В 2020 году Южнокавказская трубопроводная компания (SCPC) объявила, что техническая эксплуатация Южно-Кавказского газопровода (SCP) была передана от BP Exploration (Shah Deniz) Limited к SOCAR Midstream Operations Limited, 100-процентной дочерней компании SOCAR", - отметил источник.

По данным BP в Азербайджане, объекты, которые передаются SOCAR, включают станцию ​​скребков (участок 74), станцию ​​измерения понижения давления (участок 80/81) и компрессорные станции (CSG1 и CSG2) в Грузии.

"Как обычный оператор, BP тесно сотрудничает с SOCAR для обеспечения безопасной и надежной работы и передачи объектов SCP", - заявили в компании.

Как сообщила компания, BP в Грузии продолжает безопасную и надежную работу трубопроводов в рамках крупных нефтегазовых проектов, доставляющих энергию в регион и на международные рынки.

"SCPX готовится к поставкам газа в Европу, как и планировалось. Теперь официально объявлено, что TAP готов к поставке первого газа в Европу к концу этого года", - сказал источник.

(Автор: Мамедова Тамилла Редактор: Наталья Кочнева)