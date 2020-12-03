Началась подготовка к газификации освобожденных территорий Азербайджана (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" начало подготовку к газификации освобожденных от оккупации территорий.

Об этом Trend сообщили в четверг в "Азеригаз".

В ПО отметили, что после победы в Отечественной войне в рамках работ по восстановлению освобожденных территорий и созданию соответствующей инфраструктуры по поручению руководства SOCAR была начата подготовка предварительного ТЭО работ по газификации.

"В первую очередь были проведены работы по изучению направлений прокладываемых магистральных газопроводов", - сказали в "Азеригаз".

Сообщается, что к этим направлениям относятся Беюк Бахманли-Физули-Гадрут-Шуша, Азад Гарагоюнлу - Агдам, Горадиз-Джабраил-Зангилан-Губадлы-Лачин, Геранбой-Кельбаджар.

"В то же время изучается возможность восстановления газопроводов, ранее существовавших на оккупированных территориях. Возможности магистральных газопроводов, планируемых к прокладке по указанным направлениям, будут рассчитаны на обеспечение природным газом с учетом долгосрочного развития жилых и промышленных объектов", - отметили в ПО.

Согласно информации, после того, как разработка планов территорий будет готова, а направления будут утверждены, начнется этап подготовки рабочих проектов газификации.