Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+

Сегодня, 3 декабря, в формате видеоконференции состоялось министерское заседание стран участниц соглашения ОПЕК+, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.



Казахстан на заседании ОПЕК+ представлял министр энергетики Нурлан Ногаев.



Как отметил Ногаев, соглашение ОПЕК+ благоприятно влияет на мировую нефтяную индустрию, поддерживает баланс спроса и предложения и стабилизирует рынок нефти и нефтепродуктов .



По итогам заседания было принято решение о увеличении предложения нефти в январе 2021 года, с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тыс.барр/сутки.



Общее ограничение добычи стран участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн. барр/сутки от базового уровня.



Для Казахстана уровень обязательств в январе 2021 года составит 1,417 млн.барр/сутки.



Также страны участники соглашения договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний, начиная с января 2021 года, для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для корректировки дальнейшего уровня ограничений.