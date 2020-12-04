Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ об увеличении добычи сырой нефти

БАКУ /Trend/ - На 12-м заседании министров стран - членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами, принято решение о сокращении суточной добычи сырой нефти на 7,2 миллиона баррелей в январе 2021 года, а также посредством ежемесячных встреч министров стран ОПЕК+ корректировки повышения, при условии, что оно не превысит 500 тысяч баррелей ежедневной добычи.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, Азербайджан также поддержал решение об увеличении добычи сырой нефти.

Так, в январе следующего года страны ОПЕК уменьшат суточную добычу сырой нефти на 4,564 миллиона баррелей, а страны, не входящие в ОПЕК - на 2,636 миллиона баррелей.

Согласно новой Декларации о сотрудничестве, в январе 2021 года обязательство Азербайджана составит 123 тысячи баррелей. То есть в январе Азербайджан должен сохранить производство на уровне 595 тысяч баррелей, увеличив ежедневную добычу сырой нефти на восемь тысяч баррелей.

Выступая на заседании, министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что в условиях новой волны пандемии, ослабляющей восстановление спроса на нефть, наиболее оптимальной мерой по-прежнему остается скоординированная деятельность по сокращению добычи.

“От нашей поддержки зависит оптимизм на нефтяном рынке. Мы должны контролировать предложение до тех пор, пока не появится уверенность в восстановлении спроса на нефть. В этой связи постепенное ослабление существующих производственных ограничений и постепенное увеличение производства помогут оживить и сбалансировать рынок в новых реалиях», - сказал Шахбазов.

В ходе выступления была еще раз подчеркнута приверженность Азербайджана историческому соглашению, подписанному странами ОПЕК+. В то же время было отмечено, что историческая победа Азербайджана, которая привела к освобождению азербайджанских земель от оккупации и прекращению 30-летнего конфликта, также раз и навсегда положила конец угрозам важным проектам энергетической инфраструктуры.

Отметим, что роль Азербайджана в регулировании нефтяного рынка была высоко оценена министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдул Азизом бин Салманом. Он высоко оценил усилия Азербайджана в рамках сотрудничества ОПЕК+ и поблагодарил за конструктивную деятельность.

Напомним, что историческое соглашение, принятое 12 апреля на 10-м заседании министров стран “ОПЕК плюс”, предусматривает смягчение обязательств с января 2021 года до конца апреля 2022 года на 1,9 миллиона долларов США, то есть общее сокращение добычи сырой нефти на 5,8 миллиона баррелей в день.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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