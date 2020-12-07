Карантинные ограничения продлили на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане

Карантинные ограничения продлили на месторождениях Тенгиз, Прорва и Морской в Атырауской области. Такое Постановление подписала и.о. главного санитарного врача Жылыойского района Д. Жарылгасова, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на объектах ТОО «Тенгизшевройл», подрядных организаций на территории месторождений Тенгиз, Прорва, Морской и других продлить карантин и ограничительные мероприятия с 00:00 часов ночи 07 декабря 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19.

ТОО «Тенгизшевройл», оперативному штабу на Тенгизе продолжить противоэпидемические мероприятия в части обеспечения выполнения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно- дезинфекционного режима на объектах. Обеспечить соблюдение карантинного режима в стационарах для наблюдения за инфицированными лицами с бессимптомным течением заболевания.

Обеспечить продолжение работы карантинных блоков в вахтовых поселках в соответствии с требованиями для изоляции контактных с больными COVID-19. Обеспечить противоэпидемические и карантинные мероприятия с закрытием отдельных блоков и общежитий на 14-дневный карантин с момента последнего случая выявления COVID-19, близких контактных с проведением лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР сроком на 3-й и 12-й день изоляции.

Разработать с подрядными компаниями детальный план мероприятий по локализации очагов COVID-19; выделить и укомплектовать вахтовые городки подрядных организаций и иных предприятий врачами- эпидемиологами.

Акимату Жылыойского района, ТОО «Тенгизшевройл», подрядным организациям и всем иным организациям на месторождении Тенгиз, Прорва, Морской и других месторождениях запретить въезд и выезд транспортных средств за исключением правоохранительных и специальных органов, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, государственных аварийно-технических служб и также транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и персонала, подлежащего вывозу с территории Тенгиз к месту постоянного проживания», - говорится в тексте Постановления.