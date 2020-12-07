В Актюбинской области Казахстана начато строительство газотурбинной установки

Министр энергетики Нурлан Ногаев и аким Актюбинской области Ондасын Уразалин посетили ряд объектов топливно-энергетического комплекса в Актюбинской области, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

В ходе посещения «Актобе ТЭЦ» министр энергетики Нурлан Ногаев принял участие в закладке капсулы строительства газотурбинной установки мощностью 57 Мвт. В 2020 году начаты демонтажные работы по приготовлению территории для строительства газотурбинной установки с котлом-утилизатором, начаты поставка и складирование оборудования котла-утилизатора.

В 2022 году планируется реализовать проект по вводу в эксплуатацию новой газовой турбины мощностью 57 МВт и котла-утилизатора.

Данная установка позволит нарастить дополнительные мощности, что положительно скажется на надежности электроснабжения потребителей Актюбинской области. Строительство даст возможность увеличить мощность станции со 118 МВт до 175 МВт.