Частная китайская компания впервые начала экспорт нефтепродуктов

Zhejiang Petroleum & Chemical начала экспортировать нефтепродукты, став первым частным предприятием Китая, получившим разрешение на данный вид деятельности.

Об этом сообщили власти восточно-китайской провинции Чжэцзян, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Zhejiang Petroleum & Chemical отправила в Сингапур судно с более 37 тыс. тонн бензина. Экспортная квота компания до конца 2020 года составляет 1 млн тонн.

В этом году из-за пандемии COVID-19 ситуация с избытком нефтепродуктов в стране усугубилась. Подобная мера поможет отраслевым предприятиям сократить складские запасы, пишет агентство "Синьхуа".

Zhejiang Petroleum & Chemical расположена в Чжэцзянской пилотной зоне свободной торговли (ЗСТ), которая считается крупнейшим кластером нефтегазовых предприятий страны. В конце марта Госсовет КНР одобрил для этой ЗСТ ряд мер по развитию полной производственной цепочки в нефтегазовом секторе, включая экспортное направление.