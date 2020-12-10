Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $51 за баррель впервые с 5 марта, свидетельствуют данные площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:44 (GMT+4) стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне росла на 2,48% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигала отметки в $50,07 за баррель.