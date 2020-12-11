В Казахстане впервые проведут онлайн аукционы на право разведки и добычи на нефтегазовых месторождениях

23 декабря в Казахстане впервые состоятся онлайн аукционы на право разведки и добычи на нефтегазовых месторождениях, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

Следить за ходом торгов сможет каждый желающий – оператором для этого создан отдельный онлайн аукционный зал (https://e-auction.gosreestr.kz/p/ru/TrackerAuctionsInOneRoom).

Сервис онлайн аукционов был запущен 1 сентября 2020 года на портале реестра госимущества www.gosreestr.kz. С его помощью Министерство энергетики РК намерено предоставлять право недропользования инвесторам. Сегодня интерактивная карта, содержащая информацию о 82 участках, доступна для всех желающих. Для инициирования аукциона по каждому из объектов потенциальному инвестору достаточно подать заявку онлайн, после чего запускается процесс выставления на аукцион права разведки и/или разработки месторождения.

Всего было выставлено 10 участков, однако 23 декабря будет проведен аукцион лишь по 7 участкам. По трём другим аукционы отменены из-за отсутствия минимального количества участников.

Новый механизм сделает рынок прозрачным, сократит бюрократию и существенно сократит издержки как для бизнеса, так и для государства.

Информационная система за счет интеграции с государственными базами данных делает предварительную оценку и при необходимости ограничивает участников в подаче заявлений. К примеру, если у заявителя имеются долги по налогам.

Все желающие могут наблюдать за ходом торгов в онлайн режиме.