Азербайджанская доля в импорте нефти Украины превысила 61 процент

Украина в январе-ноябре 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 54,3% (на 405,25 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,15 млн тонн. Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает Trend со ссылкой на УкрРудПром.

Как сообщается, за этот период импортировано сырья на $377,03 млн, что на 1,5% меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года ($382,66 млн).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $232,94 млн (доля — 61,78%), США — на $98,45 млн (26,11%), Ливии — на $45,56 млн (12,08%), других стран — $0,09 млн (0,02%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украины в январе-ноябре 2020 года составил 80 тыс. тонн на $24,351 млн. Экспорт осуществляла в Беларусь “Укртранснафта”, которая весной 2020 года на спаде цен купила азербайджанскую нефть с ее последующей продажей “дочке” БНК.

В 2019 году Украина не осуществляла экспорт нефти.