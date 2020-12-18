В двух бакинских поселках будут перебои в электроснабжении

БАКУ /Trend/ - В двух бакинских поселках - "28 Мая" и "Нубар" будут перебои в электроснабжении, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

"Сегодня с 13:00 в течение дня на эти территории электричество будет подаваться с перебоями", - сообщает ОАО.

(Текст: Кямаля Сеидова)