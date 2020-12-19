Между Азербайджаном и Италией ведутся переговоры по развитию энергетической инфраструктуры освобожденных территорий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Италией ведутся плодотворные переговоры по развитию сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах.

Как сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана, об этом на встрече, прошедшей в формате видеоконференции, с министром энергетики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Парвизом Шахбазовым сказал государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседатель межправительственной комиссии Манлио Ди Стефано.

В ходе встречи итальянский сопредседатель выразил удовлетворение визитом в Баку и встречами, проведенными в рамках визита с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с другими официальными лицами, отметив, что между двумя странами ведутся плодотворные переговоры по развитию сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах.

На встрече было подчеркнуто особое поощрение сотрудничества с компаниями дружественных стран в восстановлении освобожденных территорий. С этой точки зрения, с итальянскими компаниями были обсуждены проекты в области восстановления энергетической инфраструктуры, градостроительства, очистки территорий от мин, восстановления исторических памятников, туризма и сельского хозяйства.

Отметим, что состоялась встреча в формате видеоконференции между министром энергетики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Парвизом Шахбазовым и государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской республики, сопредседателем межправительственной комиссии Манлио Ди Стефано.

Стороны обсудили вопросы, входящие в повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Италией, в том числе сотрудничество с итальянскими компаниями в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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