Азербайджан проведет работы по восстановлению ГЭС в Карабахе

БАКУ /Trend/ - В Карабахе после оценивания технического состояния гидроэлектростанций, будут проведены восстановительные работы ГЭС.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов.

По его словам, 25 процентов местных водных запасов Азербайджана, то есть около 2,56 миллиарда кубометров воды в год, формируется в Карабахе. Нагорный Карабах и прилегающие районы имеют большой потенциал для использования различных источников энергии.

"Карабах - один из основных регионов Азербайджана, где формируются местные водные запасы. Здесь формируются 25 процентов местных водных запасов Азербайджана, то есть около 2,56 миллиарда кубометров воды в год. Основные реки региона, такие как Тертер, Базарчай (Баргушадчай), Хакари и другие малые реки, обладают большим гидроэнергетическим потенциалом. Некоторые из них используются с советского время, но основные можно будет использовать в будущем",- подчеркнул Микаилов.

Как отметил пресс-секретарь министерства, на оккупированных территориях Азербайджана находились три крупные гидроэлектростанции, одна из которых - Тертерская ГЭС, построенная в 1976 году в Тертерском районе на реке Тертер вместе с Сарсангским водохранилищем.

"Станция состоит из двух гидроагрегатов мощностью 25 МВт каждый. По высоте плотины (125 метров) Сарсанг является одной из самых высоких плотин в стране. Водохранилище "Сарсанг" обеспечивало оросительной водой около 125 тысяч гектаров земли в шести районах (Тертерский, Агдамский, Бардинский, Геранбойский, Евлахский и Агджабадинский). В 1990 году станция выработала 81,9 миллиона кВтч электроэнергии. Станция находится под оккупацией с 1993 года",- сказал Микаилов.

Касаясь темы восстановления станций, Микаилов заявил, что учитывая, что комплекс не обслуживается, используется устаревшее оборудование, прежде всего, необходимо будет оценить его техническое состояние, а затем провести восстановительные работы.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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