Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефти компания Saudi Aramco прорабатывает расширение сотрудничества с российскими энергокомпаниямию Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении по итогам визита вице-премьера РФ Александра Новака в столицу Саудовской Аравии.

"При этом энергетика сохраняет ключевую роль в сотрудничестве наших стран, обладая значительным потенциалом в области создания новых технологий добычи нефти и повышения нефтеотдачи, использования искусственного интеллекта и научного сотрудничества", - подчеркнул Новак. "К примеру, в активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности", - заявил он.

Россия и Саудовская Аравия подтвердили приверженность действующим договоренностям ОПЕК+, сообщил Новак.

Взаимный товарооборот

Россия и Саудовская Аравия намерены довести объем товарооборота до $5 млрд к 2024 году, сообщил представитель Новака.

"Саудовская Аравия является стратегическим партнером России на Ближнем Востоке, подчеркнул Александр Новак. По его словам, главным совместным ориентиром на сегодня остается цель довести объем товарооборота до $5 млрд к 2024 году", - сказал представитель.

"То, что это вполне осуществимо, подтверждает позитивная динамика двусторонней торговли. С удовлетворением отмечу, что по итогам 2019 года взаимный товарооборот вырос на 58% - до $1,7 млрд, а в январе-октябре 2020 года, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, продолжил позитивную динамику, увеличившись еще на 6% - до $1,4 млрд в сравнении в тем же периодом прошлого года", - привел он слова Новака.