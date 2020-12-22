Болгария начнет получать азербайджанский газ с 31 декабря

БАКУ/Trend/ - С 31 декабря 2020 года Болгария начнет получать природный газ из Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на сайт Совета министров Болгарии.

«Согласно контракту, подписанному между Булгаргазом и азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, с месторождения «Шах Дениз» («Шах Дениз-2») в Болгарию будет ежегодно поставляться 1 миллиард кубометров природного газа в течение 25 лет», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил сегодня на заседании правительства, что азербайджанский газ будет поставляться в Болгарию через Грецию.

Министр энергетики Теменужка Петкова отметила важность соглашения с Азербайджаном.

"Это чрезвычайно важный контракт, который связан с реализацией наших приоритетов - диверсификацией поставок природного газа", - сказала Петкова.

До начала октября следующего года Болгария будет получать природный газ через возможный временный пункт доставки „Кулата“, который соединяет Трансадриатический трубопровод (TAP) с греческой газотранспортной системой.

«Тем временем мы продолжаем строительство интерконнектора Греция-Болгария. Задержка в его строительстве связана с пандемией COVID-19», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: : @Lyaman_Zeyn