SOCAR организовала 44-ю промышленную консультативную конференцию Энергетической Хартии

БАКУ /Trend/ - 21 декабря 2020 года состоялась 44-я конференция Промышленной консультативной группы (IAP) Энергетической Хартии, организованная SOCAR.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

На мероприятии, проведенном в формате видеоконференции, присутствовали генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак, а также представители ряда энергетических компаний, ассоциаций и международных организаций.

"На конференции, посвященной теме "Роль природного газа в качестве переходного топлива", выступили Урбан Руснак, исполнительный директор SOCAR Balcan, советник президента SOCAR Мурад Гейдаров и председатель IAP Рафаэль Каюела",- говорится в сообщении.

В презентации на тему оценки энергетического инвестиционного риска (EIRA) Секретариатом Энергетической Хартии была представлена подробная информация об отчете за 2020 год.

Представители SOCAR и Министерства энергетики Азербайджана выступили с презентациями об энергетическом переходе SOCAR, возможностях и перспективах транзита газа и водорода по Южному газовому коридору, а также о процессе модернизации ЕЭС.

Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан и главный экономист и стратегический директор Dow Europe GmbH Рафаэль Каюела выразили благодарность SOCAR за проведение мероприятия, несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19.

Отметим, что договор об Энергетической хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил в силу с 1998 года.

На сегодняшний день соглашение подписали 55 государств, Европейский Союз и Евратом. Соглашение было разработано в 1991 году на основе Европейской энергетической хартии. Основная цель Соглашения об Энергетической Хартии заключается в укреплении правовых норм в области энергетики путем создания единых правил, обеспечения соблюдения этих правил правительствами-участниками и минимизации рисков, связанных с инвестициями и торговлей в области энергетики.

Договор об Энергетической Хартии, подписанный Азербайджаном 17 декабря 1994 года, действует в нашей стране с 16 апреля 1998 года.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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