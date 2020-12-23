SOCAR организовала 44-ю промышленную консультативную конференцию Энергетической Хартии
БАКУ /Trend/ - 21 декабря 2020 года состоялась 44-я конференция Промышленной консультативной группы (IAP) Энергетической Хартии, организованная SOCAR.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.
На мероприятии, проведенном в формате видеоконференции, присутствовали генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак, а также представители ряда энергетических компаний, ассоциаций и международных организаций.
"На конференции, посвященной теме "Роль природного газа в качестве переходного топлива", выступили Урбан Руснак, исполнительный директор SOCAR Balcan, советник президента SOCAR Мурад Гейдаров и председатель IAP Рафаэль Каюела",- говорится в сообщении.
В презентации на тему оценки энергетического инвестиционного риска (EIRA) Секретариатом Энергетической Хартии была представлена подробная информация об отчете за 2020 год.
Представители SOCAR и Министерства энергетики Азербайджана выступили с презентациями об энергетическом переходе SOCAR, возможностях и перспективах транзита газа и водорода по Южному газовому коридору, а также о процессе модернизации ЕЭС.
Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан и главный экономист и стратегический директор Dow Europe GmbH Рафаэль Каюела выразили благодарность SOCAR за проведение мероприятия, несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19.
Отметим, что договор об Энергетической хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил в силу с 1998 года.
На сегодняшний день соглашение подписали 55 государств, Европейский Союз и Евратом. Соглашение было разработано в 1991 году на основе Европейской энергетической хартии. Основная цель Соглашения об Энергетической Хартии заключается в укреплении правовых норм в области энергетики путем создания единых правил, обеспечения соблюдения этих правил правительствами-участниками и минимизации рисков, связанных с инвестициями и торговлей в области энергетики.
Договор об Энергетической Хартии, подписанный Азербайджаном 17 декабря 1994 года, действует в нашей стране с 16 апреля 1998 года.
(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)
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