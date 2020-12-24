Ряд поправок в законодательные акты в сфере атомной отрасли предлагают внести в Казахстане
Депутаты Мажилиса Парламента РК в первом чтении одобрили законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам использования атомной энергии, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Казахстана.
Как рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев, целью законопроекта является обеспечение радиационной безопасности населения. Предлагаемые поправки в законодательство направлены на решение задач совершенствования правового регулирования в сфере радиационной безопасности и защиты здоровья населения.
Для этого в проекте закона предлагаются следующие изменения:
- уточнение терминологии и понятийного аппарата с целью четкого толкования норм Законов «Об использовании атомной энергии» и «О радиационной безопасности населения»;
- разграничение полномочий и функций государственных органов в целях качественной реализации государственной политики в сфере радиационной безопасности населения, а также исключения дублирования полномочий;
- предоставление права персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии, повторного прохождения аттестации с целью либерализации процедур прохождения проверки знаний;
- регламентация аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
- проведение повторной экспертизы ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности только в случае изменений в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерной установки;
- оптимизация государственных услуг в сфере использования атомной энергии, что позволит обеспечить принцип «одного заявления».
Законопроект направлен на рассмотрение в Сенат РК.
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