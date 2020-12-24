Пандемия COVID-19 вызвала снижение поступлений инвестиций в нефтегазовый сектор Казахстана
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Туркменистан среди поставщиков природного газа может внести важный вклад в проект Южного газового коридора
Энерготранспортный коридор между Каспийским и Черным морями может предложить реальные экономические возможности
«Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите
Азербайджанский самурай из спецназа Агабаба Фатуллаев, который освобождал Шушу и другие города – откровения удивительного воина (ФОТО)
В Азербайджане микропредпринимателям, пострадавшим от пандемии, оказана финподдержка на 6 млн манатов
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке» (ФОТО)
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Если в острый период кризиса правительство Азербайджана не пошло на девальвацию, то и сейчас не пойдет - Эльман Рустамов
Фонд соцразвития вынужденных переселенцев Азербайджана направит около 2 млн манатов на строительство дорожной сети
Президент Ильхам Алиев смог обеспечить стабильный экономический рост на протяжении многих лет - Сергей Марков
SOFAZ продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестактивов c целью максимизации доходности
К восстановлению освобожденных территорий большой интерес проявляют как местные, так и зарубежные инвесторы - Микаил Джаббаров
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Улучшение жилищных условий семей шехидов и участников войны будет в центре внимания - Сахиба Гафарова
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вошел в историю Азербайджана как президент-спаситель, освободивший Карабах - Ягуб Махмудов