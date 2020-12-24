В Казахстане не будет подниматься предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ

Предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ в 1 квартале 2021 года останутся на уровне текущих цен, сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

В соответствии с Законом РК «О газе и газоснабжении» (далее - Закон) в РК осуществляется государственное регулирование предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок (далее - предельная цена).

Предельная цена утверждается Министерством энергетики по согласованию с Министерством национальной экономики ежеквартально, и действуют на всей территории Республики Казахстан.

Приказом Министра энергетики от 15.12.2020г N 446 утверждена предельная оптовая цена на 1 квартал 2021 года.

Приказ Министра энергетики РК «Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок» (далее – приказ) разработан в соответствии с Законом.

Порядок установления предельной цены регламентирован Правилами определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок (далее - Правила) (утвержден приказом Министра энергетики РК № 209 от 15 декабря 2014 года).

В соответствии с данными Правилами предельная цена на 1 квартал 2021г. составила 38 701,67 тг/т без учета НДС, так же как и в четвертом квартале 2020 года.