В Petkim не ожидается снижение объёма производства в 2021 году

БАКУ/Trend/ - В нефтехимическом комплексе Petkim не ожидается снижение объёма производства в 2020 и 2021 году.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе онлайн пресс-конференции глава бизнес-подразделения SOCAR Turkey по нефтепереработке и нефтехимии Анар Мамедов.

«Petkim не сильно пострадал от пандемии. Спрос на нефть может снизиться, но спрос на некоторые нефтехимические продукты даже увеличился», - сказал Мамедов, подчеркнув, что некоторые продукты Petkim используются для производства масок и других медицинских продуктов.

«Мы ожидаем продолжения положительной тенденции в нефтехимическом секторе в начале 2021 года и определяем планы производства, учитывая рыночные условия. В Petkim не ожидается снижение объёма производства в 2020 и 2021 году. В следующем году мы не планируем производство новой продукции. Это требует серьезных инвестиций», - сказал он.

Отметим, что SOCAR Turkey приобрела Petkim в 2008 году.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции.

Благодаря реализованным цифровым проектам Petkim удалось повысить свою эффективность в текущих условиях, а также пропускную способность, энергоэффективность и качество продукции. Эти проекты также обеспечили эффективность и улучшение деятельности финансовых подразделений и отделов кадров. Такие улучшения отражаются и на финансовых результатах.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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