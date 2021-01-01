Вучич запустил газопровод "Балканский поток" в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич дал старт запуску газопровода "Балканский поток" в Сербии (продолжение "Турецкого потока"). Природный газ из России начал поступать в республику, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня важный день для нашей страны и для нашего народа. Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тыс. куб. м будет $155 на входе из Болгарии, плюс от $12 до $14 транспортных расходов в нашей сети, ранее это было $240", - заявил Вучич.

Директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович заявил, что в ближайшее время начнется строительство внутренних и региональных магистралей, включая направление Белград - Баня-Лука, Белград - Валево и т.д. Он также указал, что Сербия по существу выполнила все требования ЕС при строительстве газопровода.

Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.