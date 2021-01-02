Грузинская E-Space намерена предложить региональную программу по зарядным устройствам с 2021 года

БАКУ /Trend/ - Компания E-Space, управляющая общественной сетью зарядных станций в Грузии, намеревается привлечь больше партнеров в Грузии и Кавказском регионе и совместными усилиями развивать сеть зарядных станций.

Об этом Trend сообщили в E-Space.

"С января 2021 года E-Space будет готова предложить региональным партнерам такие ИТ-решения, как программа для управления зарядными устройствами (OCPP1.5, OCPP 1.6, OCPP 2.0), мобильное приложение и модуль-приложения", - сказали в компании.

E-Space установила до 15 дополнительных зарядных станций для электромобилей в Грузии за 10 месяцев 2020 года.

Компания E-Space сообщила, что большинство станций установлено в частных компаниях, а некоторые находятся в её собственной сети.

"Мы также установили 3 дополнительных устройства быстрой зарядки в одном из автосалонов, начали сотрудничество с 2 крупнейшими производителями электрических зарядок, что расширило ассортимент нашей продукции", - отметил источник.

E-Space привержен поддержке и продвижению электромобилей в стране, а также внедрению соответствующих новых технологий. E-Space - единственная компания, которая владеет и управляет сетью общественных зарядных станций в Грузии. E-Space планирует установить до 100 общественных зарядных устройств, в том числе несколько быстрых зарядных устройств на основных магистралях.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)