Министры ОПЕК+ перенесли переговоры на вечер 5 января - источник
Переговоры стран ОПЕК+ о том, как сокращать добычу нефти в феврале, перенесены на вторник, 5 января, поскольку министрам в ходе шестичасовых дискуссий не удалось достичь договоренности. Об этом сообщили ТАСС три участника встречи, передает Trend.
По словам собеседников агентства, такое решение было принято после получасового перерыва в заседании. Консенсуса по уровням добычи нефти на февраль достичь сегодня не удалось.
"Перенесли на завтра. Встреча назначена на 15:30 по Вене", - сказал один из источников.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
"Кусарская баллада" Фуада Ахундова и Бахрама Багирзаде – история одного из прекрасных уголков Азербайджана (ВИДЕО)
Несмотря на давление в период войны, никому не удалось вынудить Президента Азербайджана свернуть с верного пути - депутат
Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Азербайджана не только восстановил территориальную целостность страны, но и показал пример преодоления сильного давления - эксперт
Продление антикоронавирусных ограничений после 16 января в Грузии на данном этапе не рассматривается