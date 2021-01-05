ОПЕК+ разрешила Казахстану увеличить добычу нефти в феврале и марте. Данное решение было принято в ходе министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, сообщается на сайте Министерства энергетики РК.

«Сегодня, 5 января, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Как подчеркнул министр энергетики РК Нурлан Ногаев в ходе своего выступления, совместные усилия, принятые странами-участницами соглашения ОПЕК+ в 2020 году, смогли стабилизировать цены на мировых нефтяных рынках. На сегодняшний день действующее соглашение продолжает давать позитивный импульс для нефтяной индустрии», - говорится в сообщении ведомства.

«По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тыс.барр/сутки соответственно», - сказано на сайте Министерства энергетики Казахстана.

Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн.барр/сутки и 1,437 млн.барр/сутки соответственно.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики рассказали, какая поддержка была оказана отрасли в условиях пандемии.