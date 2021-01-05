Цена нефти Brent выросла на 5,2% на фоне решений стран ОПЕК+

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в марте 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,23% к отметке закрытия предыдущей сессии, достигая $53,76 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные площадки на 22:22 (GMT+4).

В свою очередь нефть сорта WTI дорожала на 5,2% - до $50,25 за баррель.

По состоянию на 21:40 мск, нефть сорта Brent торговалась по $53,67 за баррель (+5,05%), а нефть WTI - по $50,1 за баррель (+4,9%).

Нефтяные котировки растут на фоне решений, принятых на заседании стран ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия приняла решение о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с в феврале-марте текущего года.