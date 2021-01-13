Казахстанский бензин сертифицирован на соответствие стандартам Евросоюза
Бензин Атырауского НПЗ сертифицирован на соответствие стандартам Евросоюза, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«Продукт прошел полную процедуру оценки уровня качества для химических веществ и их смесей, предназначенных для импорта на рынок Европейского Союза с выдачей сертификата REACH. Согласно регламенту REACH, регистрации подлежит практически любое химическое вещество, которое производится или импортируется в ЕС в количестве более 1 тонны в год. Таким образом, сертификация REACH – это важный шаг в развитии экспортных возможностей казахстанского предприятия, которое отныне является зарегистрированным импортером бензина для стран Еврозоны», - сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, что в апреле 2020 года сертификацию REACH прошли ароматические углеводороды производства АНПЗ – бензол и параксилол. Соответственно, бензин стал третьим по счету продуктом предприятия с подтвержденным соответствием европейским стандартам качества.