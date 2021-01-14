По TANAP в Турцию поставлено 8,4 млрд кубометров газа

БАКУ/Trend/ - По TANAP на сегодняшний день в Турцию поставлено 8,4 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает Trend, об этом в ходе онлайн пресс-конференции сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

Как отметил Дюзйол, из-за низких цен на газ сейчас расширение пропускной способности TANAP не актуально.

«Но на данный момент выбраны места для дополнительных компрессорных станций. Инвестиции в расширение пропускной способности трубопровода будут завесить от объёма газа. В случае принятия решения по расширению пропускной способности мы можем завершить соответствующие работы за три года», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)