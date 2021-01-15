Карантин продлили на месторождениях Тенгиз, Прорва и Морской в Казахстане

Карантин продлили на разрабатываемых в Атырауской области месторождениях Тенгиз, Прорва и Морской. Об этом говорится в Постановление главного санврача Жылыойского района Т. Хабибуллина, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Постановляю продлить ограничительные мероприятия на месторождении Тенгиз с 00:00 часов ночи 15 января 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19. ТОО «Тенгизшевройл», оперативному штабу на Тенгизе, руководителям подрядных организаций и всем иным предприятиям на территории месторождений Тенгиз, Прорва, Морской и в других месторождениях: продолжить противоэпидемические мероприятия в части обеспечения выполнения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно- дезинфекционного режима на объектах. Обеспечить соблюдение карантинного режима в изоляционных объектах для наблюдения за инфицированными лицами с бессимптомным течением заболевания. Обеспечить продолжение работы карантинных блоков в вахтовых поселках в соответствии с требованиями для изоляции контактных с больными COVID-19. Обеспечить изоляцию близких контактных с больным COVID-19 сроком на 14 дней. Проводится отбор проб для лабораторного обследования контактного на COVID-19 методом ПЦР», - говорится в тексте Постановления.

Главный санитарный врач района поручил подрядным компаниям :

- разработать детальный план мероприятий по локализации очагов COVID-19 и согласовать с управлением санитарно-эпидемиологического контроля Жылыойского района;

- укомплектовать вахтовые городки подрядных организаций и иных предприятий специалистами санитарно-эпидемиологического профиля;

- запретить въезд и выезд транспортных средств с месторождения Тенгиз ( за исключением государственных, правоохранительных и специальных органов, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, государственных аварийно-технических служб, транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и персонала, подлежащего вывозу с территории Тенгиз к месту постоянного проживания, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки продовольственных товаров, товаров животного происхождения, лекарственных средств, медикаментов, строительных материалов, ГСМ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности работников и производства).