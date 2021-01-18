АБР добился значительного прогресса в реализации проекта развития электросети в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) добился значительного прогресса в реализации проекта укрепления национальной электросети в Туркменистане в 2020 году, сообщили Trend в АБР.

Согласно информации, пандемия COVID-19 повлияла на реализацию бизнес-плана операций АБР в Туркменистане.

Сообщается также, что в 2020 году АБР предоставил гранты на сумму 480 тысяч долларов для преодоления последствий COVID-19.

"Мы продолжаем поддерживать связь с туркменским правительством, чтобы определить, нужна ли дальнейшая поддержка", - сказали в АБР.

Как отмечается, АБР имеет ряд проектов в стадии разработки, как указано в бизнес-плане.

Бизнес-план АБР для Туркменистана на 2020-2022 годы предусматривает три основных направления поддержки: 1) диверсификацию рынка углеводородов и содействие торговле энергоносителями; 2) диверсификацию неуглеводородных секторов за счет инвестиций в транспортную инфраструктуру для улучшения связанности рынков и развития частного сектора; и 3) информационно-аналитическую работу по диверсификации экономики и реформам, вытекающим из целей развития правительства.

Проект укрепления национальной электросети Туркменистана предусматривает строительство около 1 100 километров новых линий электропередачи 110 киловольт (КВ), 220 кВ и 500 кв; строительство четырех новых подстанций; расширение трех существующих подстанций.

Проект охватит четыре из пяти регионов Туркменистана и поможет создать взаимосвязанную национальную передающую сеть для повышения надежности и энергоэффективности сети.

(Автор: Джейла Алиева)

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