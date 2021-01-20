Греческий парламент обсуждает сделку по интерконнектору IGB

БАКУ /Trend/ - Парламент Греции обсуждает соглашение с Болгарией по интерконнектору IGB, сообщает Trend в среду со ссылкой на греческие СМИ.

Как сообщается, соглашение включает в себя взаимные обязательства по планомерному строительству газопровода, а также по транспортировке газа после завершения проекта.

Отметим, что проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит Болгарии получать 1 миллиард кубометров газа в год из Азербайджана. Общая протяженность газопровода составляет 182,6 километра. Пропускная способность IGB - 3 миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров.

Маршрут газопровода разделен на семь основных участков, самый короткий из которых составляет 9,55 километра, а самый протяженный - 71,90 километра.

Общая стоимость проекта строительства интерконнектора, который соединит газотранспортные сети Болгарии и Греции, составляет около 240 миллионов евро. Финансирование проекта осуществляется за счет акционерного капитала, займа от EIB в размере 110 миллионов евро с государственной гарантией и грантов в размере 39 миллионов евро в рамках Операционной программы «Инновации и конкурентоспособность на 2014-2020 годы». Кроме того для проекта были выделены 45 миллионов евро в рамках «Европейской энергетической программы по восстановлению экономики».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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