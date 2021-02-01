Германия хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном в альтернативной энергетике - федеральное министерство

БАКУ /Trend/ - Германия намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Об этом сказал Trend источник в Федеральном министерстве иностранных дел Германии.

"Что касается энергетического сотрудничества с Азербайджаном, Германия по-прежнему считает "Южный газовый коридор" (ЮГК) важным вкладом в необходимую диверсификацию импорта энергоносителей в Европу.

В связи с амбициозными европейскими климатическими целями, а также необходимым переходом к зеленой энергетике на глобальном уровне мы намерены расширять сотрудничество в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии", - сказал источник.

Напомним, что использование возобновляемых источников энергии было определено как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли Азербайджана. Так, в центре внимания находится реализация пилотных проектов по строительству ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в соответствии с договорами, подписанными с компаниями ACWA Power и Masdar (ОАО) 9 января текущего года.

Как ранее сказал Trend временно исполняющий обязанности директора Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA) Тебриз Аммаев, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется проект "Поддержка аукционов возобновляемой энергии в Азербайджане" по организации аукционов, которые являются одними из наиболее широко применяемых инструментов использования возобновляемых источников энергии на международной арене.

По его словам, в рамках этого проекта разрабатываются законодательная база и правила.

"Если законопроект и правила аукционов будут приняты в ближайшее время, первый аукцион по возобновляемым источникам энергии может состояться уже в этом году и, учитывая большой интерес иностранных инвесторов к данной области, мы можем сказать, что это будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики", - подчеркнул Аммаев.

Он отметил, что международные энергетические компании проявляют интерес к проектам в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

(Автор: Ляман Зейналова)

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