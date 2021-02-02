Европа в январе поставила новый рекорд отбора газа из хранилищ из-за холодов

Отбор газа из подземных хранилищ Европы в январе 2021 года установил новый исторический рекорд - 25,49 млрд куб. м. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Предыдущий максимум (24,177 млрд куб. м) был зафиксирован в январе 2017 года. База GIE охватывает период с 2011 года, однако ранее мощности ПХГ были намного меньше, как и любые возможные показатели отборов.

На конец января европейские подземки были заполнены уже на 51,6%, что заметно ниже среднего показателя за последние пять лет (53,83%). За последние годы на ту же дату ниже показатель был только в 2017 и 2018 году.

На наступившей неделе (в среду или в четверг) уровень наполненности европейских ПХГ уйдет ниже 50%.

Температура воздуха в Европе в январе 2021 была примерно на 2,5 градуса Цельсия ниже, чем в декабре и на четыре градуса ниже, чем в январе 2020. Более холодной погода была как раз в том самом январе 2017 года.

Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в январе 2021 года упало по отношению к январю 2020 года на 55% - это 5,6 млрд куб. м за месяц, или 180 млн куб. м в сутки. Весь свободный объем сжиженного газа перетягивает на себя премиальный рынок - Северо-Восточная Азия, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам.

Все страны Европы (за исключением Португалии - там рост 1,5%) в январе сократили прием СПГ.

На 95% упало использование СПГ в Нидерландах . Нидерланды в январе не получали новый газ с терминалов СПГ - символические величины поступали в ГТС из запасов в резервуарах терминала. Согласно данным мониторинга Bloomberg, терминал в Роттердаме в январе получил два танкера из России (с "Ямала СПГ" "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), Total (SPB: TOT), CNPC и CRF) и один танкер из США - все они были перегружены для поставки на другие рынки.

Средняя цена газа на главной торговой площадке Европы - голландской TTF сложилась в январе на уровне $257 за тысячу кубометров по сравнению с $202 в декабре. В середине месяца цена достигла максимума за более чем два года - $335 за тысячу кубометров. В первый день февраля котировки закрылись на уровне $227 за тысячу кубометров.