Нефть дорожает на оптимизме в отношении спроса

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в пределах 1%, продолжая ралли понедельника, инвесторы позитивно оценивают перспективы спроса на сырьё. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,94%, до 56,86 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 54,08 доллара за баррель. Накануне нефть подорожала примерно на 3%.

Нефтяные котировки продолжают подталкивать вверх ситуации с коронавирусом и ОПЕК+. Ранее Саудовская Аравия обязалась в феврале-марте сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

В США за последние сутки было зарегистрировано 110 тысяч новых случаев заражения и менее 2 тысяч смертей, согласно данным университета Джонса Хопкинса. В начале января показатель составлял 200-300 тысяч, число смертей могло достигать 3-4 тысяч.

"Настроения, похоже, уже кардинально изменили направление, и без сомнения в значительной степени это поддерживает снижение случаев заражения COVID-19, а также и смертей в США", — цитирует агентство Блумберг слова основателя консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Ванданы Хари.