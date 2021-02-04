Цена нефти Brent превысила $59

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,99% и достигла $59,04 за баррель. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:46.

В последний раз цена Brent находилась выше 59 долларов за баррель 21 января 2020 года.