Керманшах становится третьим нефтехимическим центром Ирана

С запуском четвертого нефтехимического завода Керманшах в Западном Исламабаде, город станет третьим нефтехимическим центром страны после Бушер и Хузестан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане.

«Запуск четвертого нефтехимического завода в Западном Исламабаде - прекрасная возможность для провинции и может привести к переменам», - сказал министр.

«Мы инвестируем 2 миллиарда долларов в район между Западным Исламабадом и Сарпол-е-Захабом для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического заводов», - пояснил он.