Керманшах становится третьим нефтехимическим центром Ирана
С запуском четвертого нефтехимического завода Керманшах в Западном Исламабаде, город станет третьим нефтехимическим центром страны после Бушер и Хузестан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане.
«Запуск четвертого нефтехимического завода в Западном Исламабаде - прекрасная возможность для провинции и может привести к переменам», - сказал министр.
«Мы инвестируем 2 миллиарда долларов в район между Западным Исламабадом и Сарпол-е-Захабом для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического заводов», - пояснил он.
Лента новостей
В Грузии на данном этапе не зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом - глава Наццентра
Все, что связано с Азербайджаном, разрушено и уничтожено - Хикмет Гаджиев - репортаж Trend TV из Худаферина
Жизнь Мастера. Таир Таиров – создатель декораций и костюмов для фильмов "Бабек", "Джавад хан"… (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами домом культуры в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО)
Увеличились объёмы производства промышленной продукции Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана
Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами кладбищем в Джебраиле - репортаж Trend TV
Мы стали очевидцами разрушения городов и культурных памятников на некогда оккупированных территориях Азербайджана - посол Турции (ВИДЕО)
Корреспондент Trend номинирован на международную награду MARWAH STUDIOS за вклад в пропаганду кинематографа
Участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - отличная возможность для Ирана - председатель палаты