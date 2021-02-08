TAP открыл путь для первого экспорта газа из Италии во Францию

БАКУ /Trend/ - В Италии произошла «революция» на газовом рынке благодаря Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на итальянские СМИ.

Согласно информации, Италия впервые экспортировала во Францию ​​24 миллиона и 12 миллионов кубометров газа 23-24 января и 30-31 января соответственно, а в Швейцарию было поставлено около 4 миллионов кубометров газа.

Как сообщают итальянские СМИ, причины этой «революции» на рынке, превратившей Италию в экспортера газа, носят технический характер: в последние годы в газораспределительную сеть были вложены инвестиции, чтобы обеспечить «обратный поток». Кроме того, с начала 2000-х годов Италия увеличила количество регазификационных установок с одной до трех. Наконец, начиная с 31 декабря 2020 года,TAP мощностью в 10 миллиардов кубометров в год начал поставки газа в Италию, что способствовало сокращению разницы в ценах с рынками Северной Европы.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Nea Mesimvria (Неа Месимврия) в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова)

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